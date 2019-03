Giro in auto, ma non sa guidare: danneggia 18 veicoli in sosta

Un 24enne, cittadino senegalese, domiciliato a Bologna, è stato denunciato per danneggiamento. È successo ieri, quando la Centrale Operativa del 112 della Compagnia Carabinieri di Molinella è stata allertata dal personale di un’azienda logistica dell’Interporto di Bentivoglio che chiedeva aiuto perché una persona, dopo essersi introdotta in un’area adibita allo stoccaggio di auto nuove e in attesa di assegnazione, ne aveva messa in moto una e partendo ne aveva danneggiate 18, procurando danni per migliaia di euro.

All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Bentivoglio, la persona segnalata, identificata nel 24enne senegalese, veniva individuata nelle vicinanze mentre si stava allontanando a piedi. Il giovane, gravato da precedenti di polizia e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ammetteva i fatti giustificandosi con il “piacere di guida” che non aveva mai provato perché sprovvisto di patente.