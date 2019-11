Furto in casa a Bentivoglio: "I ladri si sono portati via anche la gatta"

Una femmina di poco più di un anno di gatto bengalese. E' parte del bottino che i ladri si sono portati via dopo il furto in una casa a Bentivoglio, assieme a circa 2mila euro in contanti. E' da circa una settimana che Mirjana e suo figlio stanno cercando di vedersi restituita Caterina, la mascotte del condominio dove abita insieme alla sua padrona. Ignoti infatti hanno fatto irruzione qualche giorno fa nell'abitazione di giorno, e lasciando stare oggetti come elettrodomestici di valore, si sono portati via invece il gatto.

"Non è possibile che sia scappata: lei ha paura delle scale e la porta del condominio si chiude da sola" è il commento laconico di Mirjana. E' stato il figlio, rincasato dopo scuola all'ora di pranzo a trovare la casa sottosopra e la gatta sparita. "Sono entrati dal lucernario del tetto -aggiunge la padrona di casa- poi hanno trovato le chiavi di riserva e sono usciti dalla porta di casa". Le telecamere di sorveglianza del paese potrebbero avere ripreso qualche inquadratura, per ora i carabinieri stanno indagando.

Ora si ricerca la gatta in questione, sperando in un gesto di pietà da parte dei ladri, oppure nel ritrovamento del felino nel caso in cui venisse rivenduto. L'animale in questione infatti a una razza di un certo valore, attorno ai mille euro. "Spero di ritrovarla -conclude Mirjana- perché le vogliamo bene, soprattutto mio figlio, che le è legato come un fratello".