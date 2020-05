Grosso incendio a Bentivoglio: Vigili del fuoco a lavoro da ieri sera

La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata intorno alle 21 di domenica 17 maggio per un incendio in vicolo Paleotto a Bentivoglio. Le fiamme, altissime, hanno avvolto un fienile e numerose rotoballe e i Vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre, circoscrivendo immediatamente il rogo per impedire che si propagasse.

Sono stati messi in sicurezza numerosi capi di bestiame e macchine agricole, ma l'intervento è ancora in atto. Due squadre sono ancora sul posto per controllare lo scenario ed evitare il ritorno del rogo. Con mezzi movimento terra i caschi rossi stanno bonificando e "smassando" il materiale andato a fuoco. Intervento che andrà avanti ancora per molte ore. Non si registrano feriti.