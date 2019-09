Incendio a Bentivoglio: a fuoco appartamento, donna messa in salvo dai vigili del fuoco

Incendio questa notte a Bentivoglio nella frazione di Castagnolino. Intorno alle 2:30 i vigili del fuoco sono intervenuti al secondo e ultimo piano di una casa bifamiliare per un rogo, sviluppatosi in un appartamento.

Dentro la casa, i caschi rossi hanno trovato una signora e la hanno tratta in salvo. Solo una lieve intossicazione per lei, ma nessun altro è rimasto ferito. L'intervento è durato diverse ore, necessarie alle quattro squadre intervenute per smassare i detriti dell'incendio. I danni dentro l'immobile sono rilevanti. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile, che hanno ricondotto le cause a natura accidentale, forse una cicca di sigaretta lasciata accesa. La signora è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, in via prudenziale.