Morto Bernardo Bertolucci: il grande regista raccontò Bologna vista dai bambini

E' morto a 77 anni Bernardo Bertolucci, il celeberrimo regista che firmò la regia di pellicole come Ultimo tango a Parigi, Novecento e L'ultimo Imperatore, film che gli valse il premio Oscar nell'88. A riportare la notizia è Repubblica. Bertolucci, da tempo malato e costretto in sedia a rotelle, originario di Parma, per Bologna firmò con il fratello Giuseppe anche un corto, che descrive le bellezze della città attraverso gli occhi dei bambini. "12 registi per 12 città" si chiamava il film collettivo, commissionato dall'Istituto Luce per rappresentare le bellezze dei municipi più caratteristici in occasione dei mondiali di Italia '90.