Ha 15 anni e non si trova. Bianca Monti non dà sue notizie da questa mattina, non ha cellulare nè documenti con sé. Da quanto si apprende, sarebbe scomparsa dal quartiere Bolognina,

L'appello dei familiari è partito dai social. Chi avesse notizie può rivolgersi alla forze dell'ordine o chiamare 329 4950963.