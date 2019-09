Bibbiano, il riesame nega nuovo arresto per sindaco

Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, sospeso dal prefetto di Reggio Emilia e agli arresti domiciliari dallo scorso 27 giugno, segna un punto nella complessa inchiesta "Angeli e Demoni" in cui è indagato. Il Tribunale della libertà di Bologna ha infatti respinto oggi la nuova richiesta di misure cautelari, avanzata per Carletti e altri indagati, su cui la Pm reggiana Valentina Salvi ha presentato appello contro la decisione del giudice per le indagini preliminari.

A Carletti sono contestate le ipotesi di reato di falso ideologico e abuso d'ufficio. Nell'ambito di quest'ultima accusa il pubblico ministero aveva chiesto di disporre nuovamente la detenzione domiciliare per il sindaco, in relazione alla presunta irregolarità di alcuni incarichi legali affidati. Il Tribunale bolognese del Riesame ha però ritenuto oggi l'istanza di Salvi priva del requisito della gravita' indiziaria.

Resta invece ancora pendente il ricorso che gli avvocati difensori di Carletti -il professor Vittorio Manes e Giovanni Tarquini- hanno inoltrato sempre a Bologna per la revoca degli arresti del primo cittadino di Bibbiano. Cosa che il gip ha negato nei mesi scorsi già due volte. (Cai/Dire)