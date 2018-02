Bibi Ballandi, Merola: "Ha portato la nostra creatività nel mondo dello spettacolo"

Appresa la notizia della scomparsa di Bibi Ballandi, il produttore televisivo morto oggi, numerosi sono i messaggi di cordoglio e di affetto, non solo dal mondo dello spettacolo, del quale il bolognese è stato uno dei protagonisti di questi anni.

IL RICORDO DI MEROLA E I GRANDI EVENTI DI BIBI IN CITTA'. Un pensiero per Ballandi arriva anche dall'amministrazione del Comune di Bologna. 'Ha portato il garbo e la creatività bolognese nel mondo dello spettacolo", così lo ha voluto ricordare il sindaco Viginio Merola, ripercorrendo anche alcuni dei grandi eventi firmati Ballandi in città, come il concertone in memoria di Lucio Dalla e la straordinaria esibizione di Bob Dylan al Caab in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II. Per citare solo alcuni degli show che il produttore ha siglato, durante la sua lunga e fortunata carriera (QUI TUTTE LE PRINCIPALI PRODUZIONI BALLANDI).

Con Bibi, "se ne va un grande uomo di televisione e di spettacolo", ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che "era una persona di grande umanità per la quale voglio esprimere il sentito cordoglio di Bologna".

PAROLE DI AFFETTO DAL MONDO DELLO SPETTACOLO.