Addio a Bibi Ballandi: camera ardente a Imola e funerali a Baricella

I funerali di Bibi Ballandi, noto produttore televisivo e manager storico di grandi cantanti morto ieri a 71 anni dopo una lunga malattia, saranno celebrati domani nella sua città natale, Baricella. Nella giornata di oggi invece il Comune di Imola a messo a disposizione la sala dell'Annunziata in via Fratelli Bandiera per la camera ardente, aperta dalle 10 alle 19, e dalle 8 alle 9 di domani. Il feretro verrà poi portato a Baricella per il rito funebre.