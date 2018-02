Bibi Ballandi è morto: addio al noto produttore televisivo bolognese

Mondo dello spettacolo in lutto. E' morto oggi Bibi Ballandi, il produttore televisivo bolognese. Se n'è andato all'età di 71 anni, per un male incurabile.

E' stato tra i fondatori della discoteca Bandiera gialla di Rimini. Con la sua società Ballandi Multimedia ha realizzato programmi televisivi di grande successo. Nella sua scuderia il camaleontico Fiorello, ma anche artisti del calibro di Adriano Celentano, Giorgio Panariello e Massimo Ranieri. Senza dimenticare le produzioni che hanno visto come protagonista altri due artisti bolognesi: Gianni Morandi e Lucio Dalla.

Sui social network si susseguono messaggi di affetto per il produttore scomparso. Fiorello ha anche annunciato che oggi "il rosario della sera su RadioDeejay non andrà in onda. Neanche domani" perchè "Bibi Ballandi è volato in cielo" e aggiunge: "Profondo dolore".