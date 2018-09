La casetta dei libri di Filippo Re compie un anno, da ottobre letture in dialetto

La Piccola Biblioteca Spontanea si trova nei giardini di via Filippo Re e trae spunto dall'iniziativa americana 'Little free library', proposta all’Università di Bologna dalle docenti Julie Wade e Marcella Terrusi.

Per il primo compleanno, si è volto un laboratorio creativo 'La Carovana dei Pacifici”. L’evento, proposto da Roberto Papetti, educatore e artigiano, nonché costruttore di questa e di tante altre casette in Italia, mira a promuovere la pace e creare un dialogo costruttivo tra i partecipanti. Si tratta di un percorso già svolto di solito presso le scuole di vario grado e che, per la prima volta, si è svolto in un contesto universitario.