Ruba in biblioteca, studenti lo inseguono e lo fanno arrestare

Momenti concitati ieri in biblioteca di Lettere, dove un ladro è stato inseguito da alcuni studenti. L'uomo, un 35enne cittadino marocchino, conosciuto in zona e con molti precedenti alle spalle, è stato poi fermato in via Borgo San Pietro dalla polizia, ma fondamentali sono state le indicazioni che le due vittime dei furti hanno dato agli agenti, durante l'inseguimento.

Tutto si è consumato in pochi minuti, intorno a mezzogiorno di ieri al civico 36 di via Zamboni, la nota biblioteca teatro nel passato recente di polemiche e scontri tra collettivi e amministrazione universitaria, legate alla questione dei tornelli all'ingresso dell'edificio. Secondo quanto ricostruito il 35enne si sarebbe reso responsabile di due furti, in due episodi distinti.

Il primo è avvenuto nei banchi: uno studente di Vasto di 25 anni ha visto una mano agguantare il paio di occhiali da sole che teneva appresso e poi vedere l'uomo uscire. La vittima del furto ha quindi deciso di seguire l'uomo che in risposta lo ha minacciato brandendo una bottiglia di vetro: lo stesso, appena uscito dalla biblioteca, ha commesso un altro furto, questa volta però spintonando un altro studente, 25enne di San Cataldo (CL), fuori, sotto i portici, per poi strappargli gli occhiali da indosso.

Datosi alla fuga in direzione di via Irnerio, i due studenti hanno inseguito il 35enne, mentre nel contempo veniva allertato il 113. Il ladro ha anche cercato di 'seminare' i due studenti, prima gettando un paio di occhiali rubati, poi la bottiglia di vetro che ancora teneva in mano, non colpendo però nessuno. Alla fine il ladro è stato arrestato: per lui l'accusa è di furto e rapina aggravata.