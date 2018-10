Bici rubate e droga in tasca, scatta denuncia per due 25enni

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna e della Stazione Bologna Navile hanno denunciato due 25enni. Il primo, oltre alla bici, è stato trovato in possesso anche di una dose di cocaina e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Bologna. Il secondo ragazzo è stato identificato per le strade del centro mentre si trovava in sella a una bici di un colore azzurro che il suo proprietario ne aveva denunciato il furto a gennaio. Le bici sono state sequestrate e restituite ai legittimi proprietari, mentre i due malviventi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.