'Gincana al mercato', fioccano multe per i ciclisti indisciplinati

Ciclisti indisciplinati al mercato, interviene la municipale e fioccano multe. Succede a Loiano, dove la locale polizia municipale ha dovuto prendere seri provvedimenti in occasione del mercato settimanale che ogni domenica si svolge in via Roma. In estate, infatti, sono numerosi gli amanti delle due ruote che approfittando della giornata feriale decidono di avventurarsi per i colli. Peccato però, che arrivati in via Roma, a Loiano, invece di scendere e percorrere il tratto a piedi, preferiscono una vera e propria gincana tra gli stand. Se è vero che non bisogna fare di tutta un’erba un fascio, numerosi i ciclisti che pur di non fermarsi, si avventurano in sella tra bancarelle e pedoni .

Per questo, anche in seguito alle varie segnalazioni, la municipale è corsa ai ripari cercando di contrastare quello che ormai sembra essere diventato un vero e proprio “fenomeno”. Se in un primo momento gli agenti hanno solo fermato i ciclisti più indisciplinati, informandoli delle regole e dei rischi, invitandoli a proseguire a piedi per il tratto interessato dal mercato, da un mese sono passati ai fatti, sanzionando chi non rispetta non solo il codice della strada, ma anche il buonsenso.

Multe da 80 euro , così come riportato anche dal Dup - Documento unico di programmazione . Dal 24 al 30 giugno, infatti, già sette i verbali eseguiti a carico di altrettanti ciclisti : un’azione di controllo che proseguirà per tutta l’estate, consegnando anche una copia del "Manuale_del_cicloturista_sicuro e consapevole”, della Regione Emilia Romagna.

