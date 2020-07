Riconosce la bici segnalata rubata: la polizia interviene e la riconsegna al proprietario

Un 28enne cittadino marocchino è stato denunciato per ricettazione di una bici a pedalata assistita ieri sera in via Broccaindosso. E' successo intorno alle 21:40, quando il gestore di un noto sito di rintraccio di bici rubate ha riconosciuto uno dei mezzi pubblicati nei giorni scorsi in strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bici, di valore considerevole, era in utilizzo a due soggetti, uno dei quali ha cercato poi di allontanarsi una volta individuato. Sul posto poi è arrivato anche il legittimo proprietario, al quale il mezzo è stato infine restituito. Per il 28enne, trovato anche con un coltellino, è scattata una denuncia anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere.