Rubano la bici al figlio, da Castenaso la mamma la ritrova a Bologna

Non ha avuto dubbi quando ha visto quella BMX: era proprio quella del figlio, rubata sotto casa a Castenaso nella notte fra il 26 e il 27 luglio. Ad averla con sè un giovane di Fanano che ha dichiarato subito di averla acquistata online lo scorso maggio. La dichiarazione del giovane però, classe '94, non è stata supportata da alcun elemento che provasse l'acquisto ed è quindi scattata la denuncia per ricettazione. La bicicletta è stata così riconsegnata al legittimo proprietario, che deve ringraziare il buon occhio della madre.