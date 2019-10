VIDEO| XM24 rifiuta lo spazio alla Pescarola, oggi la biciclettata

Gli attivisti dell'XM 24, sgomberato il 6 agosto scorso da via Fioraanti, tornano a farsi sentire. Nei giorni scorsi c'è stato un ulteriore incontro con l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, ma il risultato è che al momento "siamo in una fase di stallo", fanno sapere, anche se l'accordo firmato scade il 15 novembre.

Oggi si è svolta una biciclettata, con partenza proprio da via Fioravanti 24, per "chi vuole capire ancora meglio di cosa abbiamo discusso fino ad ora con l'amministrazione", in pratica una "ricognizione a tappe degli spazi oggetto della trattativa. Sara' la nostra istruttoria pubblica, dove spiegheremo quello che sappiamo di quei luoghi".



Nella discussione sui quattro spazi proposti al Comune "è emersa ormai chiara una mancanza di volontà politica di procedere su spazi pubblici", sottolinea il collettivo, anche se "stiamo parlando di spazi in stato di abbandono e senza nessuna progettualita' all'orizzonte". Di quella rosa iniziale "era rimasto un capannone di un privato ma la settimana scorsa e' emerso che delle questioni burocratiche di successioni e riassetti societari, che dovevano risolversi entro questo mese- riferiscono gli attivisti- avranno tempi piu' lunghi e ancora incerti". Mentre "l'unica controproposta che ci e' stata fatta la scorsa settimana e' stata quella di un altro capannone di un privato", in via Zanardi: "dopo la Pescarola, a Noce, oltre l'autostrada. Siamo anche andati a vederlo per renderci conto", racconta il collettivo. "Ora, scartare questa ipotesi non crediamo sia fare i fighetti- continuano gli attivisti- ma avere la lucidità di comprendere cosa ha reso vivo Xm24 in 17 anni, ovvero un insieme di laboratori, progetti e attività che hanno bisogno di un attraversamento quotidiano". Nella storia del centro sociale "non abbiamo mai vissuto di grandi eventi, Xm24 ha sempre intessuto relazioni di prossimita'. Non siamo l'Estragon, non possiamo prendere in considerazione un posto che è quasi più lontano del Parco nord. Significherebbe mettere a repentaglio la natura e l'esistenza stessa di Xm24".



"Al momento siamo fermi in quest'impasse, ma ovviamente non ci arrendiamo. Andiamo avanti e visto lo stallo proveremo a rivitalizzare questa trattativa", aggiungono dall'Xm24. (Dire)