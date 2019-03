Ecco le Sap Bike: le bici gratuite per i poliziotti

Dopo l'indiscusso successo delle Mobike, le bici condivise cittadine, ecco le "Sap Bike". Il Sindacato Autonomo di Polizia mette a disposizione degli agenti sette biciclette che potranno essere noleggiate in maniera totalmente gratuita.

"Una novità ecologica, pensata e promossa dalla segreteria provinciale Sap di Bologna" fa sapere il segretario provinciale Tonino Guglielmi. I poliziotti potranno recarsi alla segreteria provinciale Sap per ritirare le chiavi e poi saltare in sella alle bici posteggiate nel parcheggio, nella zona antistante il corpo di guardia della Caserma “Smiraglia” di via Cipriani.

"L'amministrazione non sembra essere interessata ai propri dipendenti, noi siamo spesso promotori di nuove iniziative - continua Guglielmi - ancora una volta tocca a noi precedere l'amministrazione per essere di stimolo ed esempio e cercare di risolvere problemi e necessità degli appartenenti alla Polizia di Stato".





