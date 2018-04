Novità biglietti Bus Tper: scaricabile l’App per comprarli e timbrarli via cellulare

Come preannunciato il mese scorso, è scaricabile dal sito Tper al link www.tper.it/muver, o direttamente da Google Play Store, la nuova app che consente l’acquisto del biglietto urbano Tper e la sua validazione a bordo, in compatibilità con gli apparati tecnologici del sistema MiMuovo già esistenti sugli autobus delle aziende di trasporti pubblici emiliano-romagnole.

Completata l’ultima fase di test che ha riguardato un ristretto numero di utilizzatori, da oggi a Bologna è quindi possibile acquistare il biglietto urbano con lo smartphone.

"Il vantaggio della totale rispondenza ai sistemi in essere e la sicurezza contro le frodi sono i punti forti di un sistema che permette l’acquisto del biglietto del bus e il suo immediato utilizzo attraverso un comune smartphone Android dotato di tecnologia NFC che la gran parte delle persone usa quotidianamente". Così spiega Tper, aggiungendo che "questa piattaforma tecnologica coniuga tre fondamentali obiettivi: la facilità e l’immediatezza di utilizzo, la sicurezza dell’utente nella gestione dei propri dati e di fronte al rischio di contraffazioni e, non ultima, la possibilità di effettuare la validazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente".

Il biglietto caricato sullo smartphone consente, infatti, la convalida ad ogni accesso sui mezzi, l’apertura di tornelli sugli autobus che ne sono provvisti e la verifica con il palmare da parte dei controllori, come ogni altro titolo di viaggio utilizzato oggi nel sistema regionale MiMuovo.

L’app Muver consente oggi di acquistare il biglietto a tempo valido nell’Area Urbana di Bologna (il biglietto da 1,30 euro che vale 75 minuti dalla prima convalida).

COME FUNZIONA LA APP (guarda il VIDEO TUTORIAL). In pochi istanti si scarica l’app, leggera ed intuitiva, poi si scorrono le opzioni disponibili e si procede all’acquisto tramite carta di credito, anche prepagata. La novità più importante è che un istante dopo l’acquisto, il titolo di viaggio viene caricato direttamente sullo smartphone per essere utilizzato quando lo si desidera.

Alla salita sul bus, avvicinando il telefono al validatore come se fosse una tessera a microchip, la luce verde attesterà la convalida del titolo di viaggio e da quel momento sullo smartphone verrà visualizzato l’orario di scadenza del titolo convalidato. Nell’ambito della validità del biglietto elettronico è possibile cambiare mezzo, salendo su un altro autobus e passando nuovamente lo smartphone sul validatore.

PROSSIME NOVITA'. Dopo la messa a disposizione dell’utenza di questo primo importante step della dematerializzazione dei titoli di viaggio, Tper annuncia di essere al lavoro "ad una vera e propria offerta globale e integrata su base regionale che farà a pieno titolo dello smartphone un’alternativa alla tessera di plastica a microchip".

Entro l’autunno sarà possibile muoversi in tutta la Regione con la possibilità di acquistare con lo smartphone diversi titoli di viaggio.