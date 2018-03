Biglietti del bus elettronici: ecco come funziona l'App per acquistarli | VIDEO

Da metà aprile sarà scaricabile gratis sul sito di Tper e su Play store

Il biglietto caricato sullo smartphone consente la convalida ad ogni accesso sui mezzi, l’apertura di tornelli sugli autobus che ne sono provvisti e la verifica con il palmare da parte dei controllori, esattamente come ogni altro titolo di viaggio utilizzato oggi nel sistema regionale MiMuovo.

Si scarica l’app, poi si scorrono le opzioni disponibili e si procede all’acquisto tramite carta di credito, anche prepagata. E’ possibile anche registrare la propria carta di credito direttamente sul telefonino una volta per tutte per velocizzare ulteriormente gli acquisti successivi. La novità più importante è che un istante dopo l’acquisto, il titolo di viaggio viene caricato direttamente sullo smartphone per essere utilizzato quando lo si desidera.

(Video TPer)