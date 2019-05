Biglietti sul bus, ci sono novità: si potrà pagare con la carta di credito

Fare il biglietto a bordo del bus Tper, senza monete contate e utilizzando la carta di credito. E' lo scenario che si potrebbe aprire tra poco, poiché l'azienda trasporti che serve Bologna ha annunciato di aver pubblicato un bando per la fornitura di 570 macchinette di emissione di titolo di viaggio a bordo, provviste di lettore per il pagamento con carte di credito.

Una facilitazione non da poco per i viaggiatori occasionali, solitamente alle prese con emettitrici che non restituiscono il resto e con ingombranti monetine da centellinare a ogni viaggio. La gara d'appalto, valida per tutte le aree coperte da Tper, per Bologna e Ferrara conta 570 emettitrici, ed è finanziata anche con fondi europei per un milione e 200mila euro.

I nuovi validatori, dotati di SIM, saranno continuamente on-line e dunque si interfacceranno con la “rete” in tempo reale rendendo possibile anche il pagamento con la carta di credito. Oltre a questa gara, si è già attivata la fornitura affinché il People Mover sia già dotato di un sistema di bigliettazione che prevede l’uso della carta di credito da subito.

Sul collegamento veloce aeroporto-stazione di Bologna sono, infatti, previsti ingressi con un sistema di tornelli e l’accesso sarà garantito, non solo con biglietti cartacei o utilizzando l’applicazione Roger, ma anche direttamente con carta di credito, semplicemente avvicinando la carta al sistema di apertura dei tornelli, sia in entrata che in uscita.

Sul fronte delle App, la novità si presenta con un Openday alla 'baracchina' di via Marconi: sabato 1 giugno sarà infatti “Roger Day”, dove verrano spiegate tutte le potenzialità della App che permette di acquistare in tutta la Regione servizi di trasporto, tra cui anche il già citato People Mover. Personale Tper sarà a disposizione dell’utenza per aiutare a scaricare ed istallare gratuitamente Roger (ci vogliono pochi minuti) e per dare dimostrazione di come con il proprio telefonino ci si può fare assistere dalla app nell’individuare il percorso migliore, verificare gli orari aggiornati in tempo reale dell’arrivo dei mezzi; sarà poi possibile verificare come acquistare e validare i biglietti oppure pagare la sosta.