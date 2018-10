Biglietti bus difettosi, Tper ritira ticket dalla vendita: 'Ecco come comportarsi'

Un intero lotto di biglietti per i bus urbani venduti da Tper non funziona. A darne notizia è la stessa municipalizzata dei trasporti bolognesi, che in una nota spiega cosa accade ora con i biglietti in circolazione. Il malfunzionamento è stato individuato grazie alle numerose segnalazioni pervenute dai passeggeri, che si sono visti non validare un biglietto cartaceo comprato in tabaccheria o nei punti vendita.

Insomma alcuni dei biglietti venduti non funzionano. Come fare allora per evitare la multa dei controllori? Niente panico. I biglietti sono numerati, e da Tper conoscono i numeri di serie affetti dal problema. Inoltre in alcuni casi la macchinetta restituisce il biglietto con la scritta 'ANNULLATO' sul retro.

Quel biglietto vale come una corsa a tempo, per tutti i 75 minuti previsti. Si raccomanda di non validare ulteriormente ad ogni successivo cambio di autobus, al fine di mantenere ben leggibile l'annullo.

Se invece il biglietto non viene letto dalla validatrice e rimane bianco, non rimane altro da fare che comunicarlo ai controllori quando salgono: spetterà a loro controllare il numero di lotto e se è effettivamente smagnetizzato. Se va tutto bene, una nota a penna del personale validerà la corsa. In settimana è previsto il rinnovo dell'intero lotto di biglietti.