Compra biglietti partita online, ma non entra allo stadio: "Sono falsi"

Fuori dallo stadio perché il suo biglietto non è risultato regolare, ma sarebbe stato comprato regolarmente online, con tanto di ricevuta della carta di credito. E' successo poco prima Bologna-Juve, la scorsa domenica.

A raccontare a Bolognatoday l'episodio è O.P., 43 anni, che con i figli al seguito ha cercato invano di entrare a vedere la partita. Il lettore dei biglietti personali non ha riconosciuto la ricevuta stampata dopo l'acquisto online. E non sarebbe un caso isolato.

Il tifoso racconta di avere acquistato il biglietto, ma non dal rivenditore ufficiale bensì su una delle piattaforme del cosiddetto 'secondary ticketing' ovvero portali dove vengono rivenduti i biglietti dei grandi eventi come concerti, mostre e appunto partite di calcio, finiti più volte al centro delle cronache: "Acquisto il biglietto il 16 febbraio -si sfoga O.P.- mi inviano il 'pdf' perché deve esse autorizzato dalla società sportiva. Lo stampo ieri ( domenica 24 febbraio per chi legge, ndr), poi mi reco allo stadio".

Arrivato di buon ora per i controlli agli ingressi, il 43enne si trova però l'amara sorpresa. "Al tornello il biglietto non passa -continua il racconto- dopo aver effettuato un controllo mi dicono che questo biglietto non è valido, e che addirittura risulta falso". Inutili le rimostranze del tifoso, anche documentabili attraverso la transazione della carta di credito. Allo stadio non si entra.

Alla fine non c'è niente da fare, se non recarsi in caserma dai Carabinieri il giorno dopo per la denuncia. "Vorrei avere anche un riscontro -conclude O.P. alle prese ora con le pratiche per il rimborso- perché ora dal portale dicono che sono autorizzati a vendere, mentre dalla società che ha emesso i biglietti dicono che sono mesi che va avanti questa storia, mi chiedo: perché se accadono cose del genere, questi siti non vengono chiusi?". Intanto la partita dal vivo è sfumata.