Dopo diversi mesi di indagini Polizia e Polfer hanno denunciato 17 persone in relazione "ad una illecita attività di rivendita di titoli di viaggio". Maggiori dettagli verranno forniti dopo la conferenza stampa indetta per oggi presso la sala riunioni del Compartimento Polizia Ferroviaria Emilia Romagna, in via Bovi Campeggi 26.