Biglietto unico treni - bus da inizio 2019: 'No rincari, ma dobbiamo trovare risorse'

Palazzo D'Accursio prova ad accelerare sul biglietto unico metropolitano. Nei giorni scorsi, durante una delle iniziative della Settimana europea della mobilità a Bologna, il sindaco Virginio Merola ha annunciato di voler avviare la sperimentazione dell'integrazione tariffaria già dall'inizio del prossimo anno. Una prospettiva confermata e rilanciata dall'assessore alla Mobilità del Comune, Irene Priolo, che non nasconde però le difficoltà del caso.

"Il vero nodo ora è reperire le risorse- spiega l'assessore - ma escludo un rincaro dei biglietti". L'istituzione del biglietto unico metropolitano era stata già anticipata da Merola in primavera, quando presentò il progetto per le nuove linee di tram e la riforma complessivo del trasporto pubblico in città e in provincia. Proprio per arrivare a un servizio metropolitano a tutti gli effetti, è prevista l'introduzione di un solo titolo di viaggio, biglietto o abbonamento, con cui poter usufruire delle linee di autobus urbane ed extraurbane o del Servizio ferroviario metropolitano.

Con l'introduzione da parte della Regione Emilia-Romagna della carta unica treno-bus per i pendolari, "molti utenti si stanno spostando dalla gomma al ferro perchè è più conveniente", spiega Priolo. Per mettersi al passo, il Comune ha deciso quindi di passare il prima possibile al biglietto unico metropolitano. (Agenzia Dire)