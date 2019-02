VIDEO| Alluvione, gli sfollati: 'Fino all'ultimo ci hanno detto di stare tranquilli'

Bighami sui social: " Quello che è accaduto ha dei responsabili con nomi e cognomi. Adesso chi ha sbagliato deve pagare. Guardate questa famiglia come è messa. E soprattutto ascoltate".

l deputato presenterà una interrogazione parlamentare al Governo per chiedere conto di quanto accaduto, si legge in una nota, e in particolare per conoscere: "Se e con quali tempistiche il Governo intenda intervenire per dare riscontro della richiesta di stato di emergenza da parte della Regione Emilia-Romagna; Quali iniziative di competenza intenda assumere per incrementare i fondi destinati alle politiche di prevenzione e di protezione degli argini; Quali misure di sostegno e quali forme di risarcimento si intendano mettere in campo per le aziende agricole danneggiate dalla piena e per le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni; di quali informazioni si disponga rispetto all’avvio di procedure per accertare eventuali responsabilità per quanto avvenuto, con particolare riguardo alla rottura degli argini e alla esondazione del fiume Reno e ai fenomeni di piena verificatisi sul territorio bolognese".