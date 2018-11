Al Minghetti incontro sul 'Decreto Salvini', Bignami: 'Ho informato il Ministro'

"Pur con il beneficio del dubbio, facciamo fatica a non vedere una chiara politicizzazione dell’evento, unita alla solita caratterizzazione buonista del fenomeno migratorio e a una censura delle attuali politiche governative in fatto di gestione dell’immigrazione". A scriverlo in una nota il deputato bolognese di Forza Italia Galeazzo Bignami commentando l'incontro per gli studenti sul tema del “Decreto Salvini”, alla presenza di esperti del Diritto dell’Immigrazione, in porgramma per domani 13 novembre, nell’ambito di un “Laboratorio con i migranti”, inserito nel Piano dell’offerta formativa,

- tuona Bignami - certo, non siamo per la censura e riteniamo che i ragazzi siano grandi abbastanza da poter affrontare questi temi. E’ la totale mancanza di contraddittorio che disturba, che nega agli studenti la possibilità di elaborare una propria visione personale, critica e obiettiva del problema e comunque scevra da influenze ideologiche. Pertanto, ho ritenuto opportuno segnalare la vicenda al Ministro dell’Istruzione attraverso una interrogazione parlamentare, chiedendo se intenda avviare una verifica sui contenuti delle attività extracurricolari proposte dal liceo e se intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla redazione di linee guida, al fine di disporre il necessario rispetto del principio del contraddittorio in questi incontri rivolti agli studenti".