Arrivano le MoBike: le prendi con un'app, le lasci dove vuoi e spendi meno se agisci bene

Mobike arriva a Bologna, ma con una formula innovativa: oltre alla tecnologia a flusso libero - che permette di lasciare la bicicletta in qualsiasi punto all''interno dell'area di servizio - ci saranno le soste ordinate e visibili al pubblico.

Le prime 90 saranno in centro storico - come dichiara l'assessora alla Mobilità Irene Priolo - e se il cittadino parcheggerà correttamente sarà premiato. Più ci si comporta bene, meno si spende. Questa è la formula pensata per Bologna'.