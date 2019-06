Bike-sharing, addio alle bici Tper: largo alla nuova generazione, le Mobike

Vecchio bike sharing, addio: a fine anno il servizio "C'entro in bici", gestito da Tper per conto del Comune di Bologna, andra' in pensione di fatto soppiantato dall'avvento di Mobike. Agli abbonati di "C'entro in bici" Tper sta scrivendo in questi giorni, per avvertire che tra qualche mese il servizio non sara' piu' attivo.

La stessa comunicazione e' presente anche sul sito del Comune. "Il servizio C'entro in bici, attivo a Bologna dal 2005 con buoni riscontri di utenza- recita la lettera- ha rappresentato a lungo un importante strumento che ha contribuito allo sviluppo della mobilita' ciclabile e, piu' in generale, all'incentivazione di comportamenti urbani sostenibili".

Con il recente avvento in citta' di "un sistema di bike sharing di nuova generazione, capace di rispondere meglio alle esigenze di mobilita' delle persone in virtu' della sua maggiore flessibilita' di utilizzo unita a una diffusione piu' ampia e capillare sul territorio- continua la lettera- la funzione di C'entro in bici puo' considerarsi esaurita e pertanto il Comune ha deciso di procedere alla sua dismissione". Il servizio, dunque, "cessera' la propria attivita' il giorno 31 dicembre 2019 e dopo tale data non sara' piu' possibile utilizzare le bici".

Gli abbonati, quindi, possono restituire la chiave personale di sblocco rivolgendosi a un punto vendita Tper e chiedere in questo modo "la restituzione della cauzione versata al momento della stipula del contratto, entro il 30 aprile 2020". Per ogni chiave, la cauzione richiesta era a 10 euro. Nel 2018, annunciando l'arrivo di Mobike, il Comune segnalo' che "C'entro in bici" contava circa 200 mezzi e 6.000 iscritti. Il contratto per la gestione del servizio e' in scadenza a febbraio 2020 e il Comune aveva gia' chiarito che non l'avrebbe rinnovato. (Dire)