Dal 19 novembre Virginio Merola in tour nei quartieri

Virginio Merola, sarà in tour nei Quartieri cittadini da lunedì prossimo per presentare il bilancio del Comune direttamente ai cittadini, già illustrato oggi in Consiglio Comunale.

Si parte da San Donato-San Vitale e si chiude al Savena, con incontri aperti alla cittadinanza in tutte e sei le municipalità "per illustrare nel dettaglio gli interventi previsti nelle diverse realtà. Abbiamo bisogno davvero di capirci e comunicare al meglio- afferma il sindaco- da parte nostra accoglieremo le critiche e gli aspetti che saranno sottolineati dai giornalisti. E non ci permetteremo mai di dire che lavorano come servi dei padroni". Un bilancio "solido", afferma il sindaco, che sara' approvato entro dicembre "senza andare in deroga. E non e' cosa da poco".

Merola conferma l'intenzione di intervenire sul fronte casa (alloggi in affitto calmierato), riqualificazione delle scuole, lotta ai graffiti (500.000 euro previsti) e riforma della raccolta rifiuti ("Gli uffici sono al lavoro"). Sulle infrastrutture, ribadito che sul Passante di mezzo "siamo determinati a proseguire", Merola conferma che "siamo pronti a partecipare al bando del ministero per ottenere il finanziamento della prima linea tram". E ribadisce che nel 2019 partiranno i lavori per il restyling dello stadio Dall'Ara.



Da Roma, poi, Palazzo D'Accurio attende ancora "il recupero dei 18 milioni di euro del piano periferie. I nostri progetti sono pronti da agosto- ricorda il sindaco- aspettano solo il via libera del Governo". Infine, sul fronte sociale, Merola giudica "grave la prevista abolizione del congedo parentale per gli uomini nella legge di stabilità. Riteniamo sia importante mantenerlo, ci auguriamo che il problema venga risolto". Secondo il sindaco di Bologna, del resto, "con l'approvazione della legge di stabilità sarà chiaro con i fatti quali sono le scelte fatte per le persone e quali quelle fatte in nome di un popolo che si immagina di rappresentante affacciandosi al balcone". Quanto al Comune di Bologna, insiste Merola, "noi diamo un segnale importante, in direzione ostinata e contraria rispetto all'andazzo nazionale, che vede comunque Bologna ai primi posti in Europa". (dire)