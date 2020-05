Bimba cade dal primo piano, in casa gli agenti trovano coltivazione di marijuana

Non sarebbe in grave una bimba di due anni e mezzo, soccorsa ieri nel primo pomeriggio e presumibilmente caduta dal primo piano di una abitazione in via Sant'Agnese, zona Aeroporto. La bimba è stata caricata in ambulanza e portata all'ospedale Maggiore: la prognosi per lei è di 15 giorni, ma rimarrà ricoverata ancora per qualche giorno.

Poco si sa ancora della dinamica dell'accaduto ma gli agenti, sopraggiunti con il 118 nell'appartamento, una casa su più livelli, mentre prestavano i soccorsi hanno rinvenuto una mini serra con undici piantine di marijuana, oltre a diversa sostanza già confezionata.

Finito l'accertamento, effettuato con l'aiuto di una unità cinofila, la madre della piccola, una 41enne cittadina italiana, è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Per ora, non risultano accertamenti a carico su quanto accaduto alla figlia.