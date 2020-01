Centro storico: bimba si perde alla sfilata dei Magi, trovata in lacrime in via Rizzoli

Quando alcuni cittadini l'hanno vista da sola, una bimba di 8 anni, della provincia di Firenze, in visita turistica a Bologna con i genitori e i fratellini, era in lacrime e molto spaventata.

Ieri giorno dell'Epifania, alle 15, quando per le vie del centro storico si stava svolgendo la tradizionale sfilata con l'arrivo dei re Magi davanti alla basilica di San Petronio, i genitori l'hanno persa di vista in Piazza Maggiore e hanno iniziato a cercarla tra la folla. Fortunatamente, alcuni passanti l'hanno notata all'inizio di via Rizzoli e l'hanno indicata agli agenti delle volanti del commissariato Due Torri, che stavano svolgendo il servizio di controllo.

I poliziotti l'hanno tranquillizzata e presa in consegna: per attirare l'attenzione dei genitori, hanno attivato le barre di segnalazione luminosa, subito notate dal papà della bimba che così l'ha potuta riabbracciare e consolare.