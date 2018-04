Punizioni e maltrattamenti in classe, maestra nei guai

Un procedimento disciplinare è in corso per una insegnante di un istituto comprensivo di Bologna, a causa di alcuni presunti comportamenti vessatori ai danni di alunni della classe dove insegna. A carico della maestra ci sarebbero azioni punitive, espressioni volgari e omesso controllo, in riferimento agli episodi contestati.

A denunciare la cosa sono stati i genitori dei bimbi coinvolti, dopo aver riscontrato in loro alcuni atteggiamenti strani e la manifesta intenzione di non voler più andare a scuola. Le segnalazioni comprenderebbero situazioni di punizioni esemplari, come mettere in ginocchio gli alunni contro il muro, oppure la simulazione di video con il cellulare e la conseguente minaccia di farlo vedere ai genitori. Le segnalazioni risalgono alla fine del 2017 e dei i fatti sarebbe stata anche notiziata l'autorità giudiziaria.