Tragedia della Barca, il padre dei fratellini morti indagato ma prevale ipotesi disgrazia

L'autopsia sui corpi dei due ragazzini morti precipitati dal balcone della loro abitazione sabato scorso alla Barca sarà eseguita prevedibilmente venerdì a Modena. Il padre dei ragazzi ha ricevuto un avviso dell'accertamento, e quindi risulta indagato, ma "solo per ragioni tecniche" e il fascicolo d'indagine rimane sempre conoscitivo.

Lo specifica la Procura di Bologna che questa mattina ha avuto un incontro con gli investigatori della Squadra mobile e della Polizia scientifica della Questura di Bologna per fare il punto della situazione. "Si è in attesa dei risultati degli accertamenti della Polizia scientifica ma finora tutto fa propendere per una disgrazia", fanno sapere da via Garibaldi, specificando che "i definitivi sviluppi saranno comunicati al termine di tutti gli accertamenti".

Intanto anche la Procura dei minori con la pm Silvia Marzocchi starebbe valutando accertamenti sul caso. L'interesse è dovuto al fatto che nel nucleo familiare ci sono altri due minori. Gli accertamenti sono mirati a verificare se ci sia necessità di interventi di tipo civile.