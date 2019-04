Fratelli morti caduti dal palazzo, colletta e funerali per David e Benjamin

Sono fissati per sabato 20 aprile i funerali dei due ragazzini fratelli, morti dopo un volo di otto piani dalla loro casa in una palazzina della Barca il 23 marzo scorso. Le esequie verranno celebrate nella chiesa metodista di via Venezian e successivamente le bare saranno con tutta probabilità spedite in Kenya per la sepoltura, così come desiderato dalla famiglia.

A tale scopo, ma non solo, per aiutare i genitori dei due ragazzi è stata istituita anche una raccolta fondi per il padre e la madre dei ragazzi, per aiutarli a sostenere le spese in un momento così tragico. Per dare un contributo si può fare riferimento ala chiesa metodista di Bologna oppure fare un versamento all'Iban IT89 N020 0802 4350 0010 4296 218, indicando come causale 'per Lilian e Nathan', il conto intestato alla chiesa Metodista di Bologna e Modena.

Sul profilo giudiziario il fascicolo è aperto e il padre è indagato per istigazione al suicidio, ma si tratta di un atto tecnico per consentire ai periti di parte di accedere agli atti dell'autopsia e di altri esami. Tutto per ora fa pensare solo a una immane disgrazia.