Bimbo di tre anni cade dal terrazzo, volo di dieci metri: è grave

Brutto incidente l'altro pomeriggio a Zocca, comune nell'appennino modenese. Un bimbo di tre anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna in seguito a una rovinosa caduta dal balcone di casa.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo stava giocando a palla con il fratello sul terrazzo di casa quando un lancio troppo lungo avrebbe mandato la palla giù dal balcone e il piccolo, nel cercarla con lo sguardo, si sarebbe sporto troppo, cadendo. A chiamare i soccorsi è stata la madre del bambino. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e i carabinieri, per ricostruire l'accaduto.

Nelle stesse ore, un episodio simile ha cinvolto un 79enne, ricoverato al Maggiore in gravi condizioni, dopo essere caduto dal balcone a seguito di un incidente domestico.