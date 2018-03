Altedo: bimbo cade dalla finestra davanti alla madre

E' precipitato da una finestra di una villetta ad Altedo, nel comune di Malalbergo, mentre la mamma e i nonni lo stavano aspettando per andare a scuola. E' accaduto ieri mattina a un bambino di 9 anni, ora ricoverato all'ospedale Maggiore in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Il piccolo, che ha riportato diverse fratture, ora è in terapia intensiva e saranno necessari altri esami per capire se ci sono altre lesioni agli organi interni. Sui fatti indagano i Carabinieri. In base ai primi riscontri, il bambino era solo in casa al momento della caduta, proprio mentre era atteso di sotto dalla madre per salire in auto e andare a scuola, frequenta la quarta elementare e ha un fratello piu' grande, abita in una palazzina indipendente.

I Carabinieri hanno parlato con i genitori e verranno ascoltati anche gli insegnanti. E' stata informata sia la Procura ordinaria, procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore gruppo 'fasce deboli', e quella per i Minori.