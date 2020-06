Bimbo cade dalla finestra: trasportato in elicottero al Maggiore

Tragedia sfiorata ieri sera per un bimbo di sei anni volato giù dal balcone di casa e trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Da quanto ricostruisce l'Ansa, il seienne, di origine pachistana, è caduto da una finestra del terzo piano ieri sera, verso le 21.30 di ieri sera, in provincia di Ferrara . Allertati sul posto i sanitari del 118, raggiunti anche dai carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e fatto accertamenti per verificare come sia potuto accadere.

Dalle prime informazioni raccolte, il bambino sarebbe andato in bagno da dove si sarebbe arrampicato sul davanzale, perdendo l'equilibrio e precipitando. In casa con il piccolo, al momento del fatto, erano presenti la mamma e i fratelli.