Bimbo caduto a Carnevale, il procuratore: "Il carro presentava insidiosità"

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose e ha chiesto ai carabinieri di controllare i carri prima delle prossime sfilate.

"Abbiamo chiesto ai carabinieri di attivarsi - spiega il Procuratore capo Giuseppe Amato - per far sì che i carri che dovessero essere utilizzati non presentino situazioni di insidiosità che con tutta evidenza presentava questo carro, perché era caratterizzato dalla possibilità di un'uscita laterale per un corpo piccolo come quello del bambino".

Il carro, dunque, non era a norma? "Questo è da verificare, però il dato obiettivo è che la caduta del bambino dimostra che c'era questa possibilita. Siccome questa possibilità ha avuto rilevanza nell'accaduto - continua - è un tema che noi approfondiremo. Tema diverso è il passaggio a livello della colpa. La casualità è una cosa, se c'è una colpa è un'altra. Ma ovviamente la risposta sulla colpa presuppone lo svolgimento di un'indagine, una verifica attenta che non può essere solo una verifica empirica basata solo sulla modalità di ricostruzione dell'episodio", prosegue Amato.

"Le modalità di soccorso sono state assolutamente coerenti con le circostanze dell'accaduto. Bisogna tenere conto rispetto a questo anche delle condizioni del bambino dopo l'incidente , che mi pare presentasse una situazione già importante, che ha obbligato a tentativi di rianimazione sul posto che credo siano stati assolutamente tempestivi e doverosi", conclude.