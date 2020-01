Bimbo morto a carnevale, chiesto il processo. I legali della famiglia: "Servono altri esami"

Si va a processo per la vicenda della morte del piccolo Gianlorenzo Manchisi, bimbo di due anni caduto e schiacciato dal carro di Carnevale durante la sfilata organizzata dalla Curia in via Indipendenza il 5 marzo 2019. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino la procura avrebbe chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo la madre del bambino, oltre all'allestitore del carro e all'ingegnere che ne firmò il collaudo.

In una nota i legali della famiglia Manchisi prendono atto della richiesta della procura ma specificano che "all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero, sono presenti relazioni di consulenti ed esperti tecnici che individuano norme e constatano la loro omissione da parte del Comitato organizzatore del Carnevale e degli Enti preposti al controllo e alla vigilanza di una manifestazione pubblica".

Pertanto gli avvocati Annalisa Gaudiello e Mauro Nicastro chiedono "il compimento di ulteriori atti di indagine, ritenuti doverosi, ma che a tutt’oggi non sono stati effettuati" e ribadiscono la necessità di fare chiarezza "sulla morte di un bambino, schiacciato da un carro di Carnevale, in occasione di una manifestazione non autorizzata".