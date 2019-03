Bimbo morto a Carnevale: tre indagati, anche la mamma

Novità sulla tragedia di Carnevale, dove il piccolo Gianlorenzo è tragicamente morto dopo essere caduto ed essere stato travolto da un carro allegorico durante la sfilata.

Le indagini sulla morte del piccolo Gianlorenzo -fino a ora senza indagati- hanno in calce alcuni nomi: si tratta della madre del piccolo, del proprietario del carro sul quale è avvenuta la tragedia e dell'ingegnere che ha firmato il collaudo di sicurezza. Del caso di occupa la pm Beatrice Ronchi: l'ipotesi di reato, a vario titolo, è omicidio colposo.

Tra gli indagati anche la mamma

La Procura ha fatto sapere che l'iscrizione è un atto dovuto, necessario per nominare i periti di parte all'analisi delle prove. Le responsabilità a carico dell'ingegnere ha ha dato il nulla osta di collaudo -secondo quanto ricostruito dalla Procura- sono da ricercare in presunti difetti nella compilazione della relazione di collaudo, relativi soprattutto alla sicurezza dinamica del carro.

Quanto all'allestitore del mezzo, si contesta la non rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, in particolare al parapetto sopra il carro e alla protezione sulle ruote per evitare il rischio di schiacciamento o investimento.

Bimbo Morto a Carnevale: la tragedia di Martedì grasso

Il piccolo Gianlorenzo Manchisi morì il giorno dopo una rovinosa caduta da un carro allegorico per la sfilata di martedì grasso del Carnevale dei bambini. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, suffragato da diversi video dei presenti, il bimbo sarebbe scivolato all'indietro infilandosi tra catene del parapetto del carro, rovinando prima a terra e poi finendo sotto le ruote del carro stesso. Immenso lo choc per tutti: la sfilata fu annullata e quando il piccolo è spirato, fu proclamato il lutto cittadino.