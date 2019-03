Bimbo morto a Carnevale, sotto esame le ruote del carro

Non solo le ringhiere, forse troppo larghe, e il collaudo. Sotto la lente dei Carabinieri di Bologna che stanno indagando sulla morte del bambino di due anni e mezzo caduto martedì scorso da un carro durante la sfilata di Carnevale in via Indipendenza c'è anche, a quanto si apprende, la copertura delle ruote del mezzo.

In sostanza, i dubbi riguardano il fatto che le ruote non fossero protette da una struttura rigida, ma da una copertura di feltro. Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori sulla dinamica dell'incidente, dunque, il bambino si sarebbe seduto sulla ringhiera e poi 'piegato a libro', e quando è caduto avrebbe fatto una sorta di capriola che, complice anche l'assenza di una copertura rigida, l'ha fatto finire sotto il carro, proprio davanti a una delle ruote.

In ogni caso, visto anche che la normativa in materia non fornisce prescrizioni specifiche, al momento il fascicolo per omicidio colposo di cui sono titolare la pm Beatrice Ronchi e il procuratore capo Giuseppe Amato (che mercoledì ha detto che il carro, "caratterizzato dalla possibilità di uscita laterale per un un corpo piccolo come quello di un bambino, presentava, a tutta evidenza, situazioni di insidiosità") resta contro ignoti, in attesa dell'informativa dei Carabinieri.

Il collaudo del mezzo, come è stato accertato dagli investigatori, era stato fatto, e gli organizzatori hanno subito fornito ai militari tutta la documentazione richiesta. Ora si dovrà stabilire quanto lo stesso collaudo sia stato accurato, ed è possibile che la Procura, una volta ricevuta l'informativa dei Carabinieri, decida di affidare una perizia a un consulente tecnico per accertare eventuali responsabilità. (Ama/ Dire)