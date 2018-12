Bimbo morto in casa Acer, il giudice non archivia Merola: 'Altri accertamenti'

Serviranno altri accertamenti tecnici prima di decidere se archiviare o meno le sette persone, tra cui il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e l'ex presidente di Acer, Claudio Felicani, indagate a vario titolo per cooperazione in omicidio colposo e per falso nell'inchiesta sulla morte del bambino di nove anni che, nell'agosto del 2016, morì dissanguato dopo essersi ferito con il vetro di una porta finestra in una casa Acer.

Il gip bolognese Gianluca Petragnani Gelosi ha infatti rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pm Antonello Gustapane, disponendo un supplemento di verifiche tecniche sulla porta-finestra. Nel dettaglio, Merola, Felicani, l'ex presidente di Acer Promos, Chiara Caselgrandi e due operai intervenuti per le manutenzioni nella casa in cui morì il bambino sono indagati per cooperazione in omicidio colposo, mentre due consulenti tecnici della Procura sono sotto inchiesta per falso.

Per tutti e sette il pm aveva chiesto l'archiviazione 48 ore dopo averli iscritti nel registro degli indagati, non ravvisando comportamenti penalmente rilevanti, ma il gip ha deciso di non disporre l'archiviazione, indicando alla Procura la strada dell'incidente probatorio per gli ulteriori accertamenti che dovranno essere svolti. A questo punto la stessa Procura ha sei mesi di tempo per richiedere l'incidente probatorio, nell'ambito del quale il giudice nominerà un perito e tutte le parti in causa dei consulenti. (Ama/ Dire)