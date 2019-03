Neonato morto all'ospedale dopo circoncisione in casa

Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Sant'Orsola, in seguito a complicanze successive a una circoncisione, effettuata sembra in casa dai genitori. A riferirlo è l'agenzia Ansa. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta della Procura di Reggio Emilia. Il piccolo è giunto nel reparto pediatrico del nosocomio bolognese su segnalazione dell'ospedale di Scandiano, nel reggiano.

Le condizioni del bimbo erano già disperate all'arrivo a Bologna, in elisoccorso, per poi morire poco dopo. A far luce sull'intera vicenda sarà ora la pm Isabella Chiesi, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sulla salma verrà disposta autopsia.