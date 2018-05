Navile: bimbo di 3 anni 'fugge' dalla materna

Per strada da solo in via Jacopo della Quercia, nel quartiere Navile. Un giovane nordafricano ha notato un bimbo e ha capito che si era perso, così ha chiamato il 113.

Il piccolo di tre anni si era allontanato da una scuola materna poco prima, intorno alle 13 del 27 aprile. E' arrivata una volante, la maestra uscita per cercare l'alunno, infine il padre. Probabilmente il bimbo si è allontanato approfittando della confusione all'orario d'uscita. Il commissariato Bolognina-Pontevecchio ha fatto una segnalazione alla Procura e il fascicolo è sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini (fasce deboli) al momento come fatti non costituenti reato.

A luglio scorso due maschietti di 5 e 6 anni erano usciti dalla scuola materna e si erano incamminati da soli per le vie del centro storico.