Bimbo di due anni si perde ai Giardini Margherita: trovato dalla Polizia

Fortunatamente solo un grande spavento per i genitori e lieto fine per il bimbo di due anni che ieri si è allontanato all'interno dei Giardini Margherita, dove si stava svolgendo una mostra-mercato.

Il padre, bolognese di 44 anni, ha chiamato la Polizia alle 19 riferendo che il piccolo era introvabile. Gli agenti del commissariato Bolognina sono arrivati nel parco e hanno iniziato le ricerche. Grazie alle descrizioni, hanno individuato Il bimbo che se ne stava tranquillamente nei pressi di un gazebo e lo hanno riaffidato al papà e alla mamma.

In pochi giorni, la Polizia è intervenuta in soccorso dei minori: il 7 settembre scorso, una bimba giapponese si era smarrita in stazione ed è stata individuata e riaffidata ai genitori dalla Polfer.