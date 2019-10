Blitz della Finanza, misure cautelari e sequestri alla Bio-On

La guardia di Finanza di Bologna sta dando esecuzione a tre misure cautelari personali nei confronti degli esponenti apicali della Bio-On, nota società per azioni bolognese, operante nel settore della bioplastica e quotata in Borsa nel segmento AIM, ritenuti responsabili dei reati di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 CC) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Si sta procedendo, fa sapere una nota delle Fiamme Gialle bolognesi, anche al sequestro di beni per un valore complessivo di 150 milioni di euro pari al valore del profitto del reato. Contemporaneamente all’esecuzione del provvedimento cautelare, sono in corso numerose perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio.

Da tempo la società che sintetizza e concede in licenza bioplastiche a Castel San Pietro Terme è finita al centro di un caso, dopo che il fondo Quintessential aveva avanzato dubbi circa la solidità dell'architettura societaria. L'azienda aveva replicato alle accuse, e alla questione si erano interessate anche la Procura e la Consob. Ora gli arresti. Intanto il titolo è stato sospeso dalle contrattazioni di borsa.