Nuova apertura a Bologna, arriva la birreria bavarese Löwengrube

Löwengrube, la catena di cucina e birreria bavarese apre le porte del suo primo ristorante a Bologna, in via dell’Industria 16. Il ristorante è il primo della catena che inaugura in Emilia-Romagna, dopo le aperture in Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Marche.

L’inaugurazione al pubblico del nuovo locale avrà luogo il 13 dicembre a partire dalle 19 con una degustazione di birra e piatti tipici bavaresi.

La catena annuncia "un'offerta gastronomica tipica bavarese, composta da piatti a base di würstel, hamburger e stinco di maiale, cucinati secondo ricette tipiche e accompagnati da una selezione di birre spillate esclusivamente alla tedesca".



Il nuovo ristorante occuperà 25 risorse sin dall’inizio, portando a quasi 300 il numero delle persone impiegate in tutti i 16 locali della catena.



L’apertura è parte di un più ampio progetto di sviluppo di Löwengrube, che prevede ulteriori 10 nuove aperture entro il 2019, tra il format di ristorazione classico, il format Klein, ossia la versione della birreria per stazioni ed aeroporti e il wagen, il food truck di street food bavarese.



Il nuovo punto vendita è aperto 7 giorni su 7, pranzo e cena, e dispone di oltre 240 posti a sedere, connessione wi-fi gratuita ed ampia disponibilità di parcheggio esterno.