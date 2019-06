Pratello: ubriachi e molesti nel locale, aggrediti anche gli agenti

Momenti concitati ieri sera in via del Pratello. un cittadino ucraino di 29 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni, mentre il compare, un connazionale di un anno più grande è stato sanzionato ugualmente per ubriachezza molesta, assieme al primo. Nella prima serata è stato il gestore di un locale, peraltro vicino al commissariato Due Torri, a chiamare il 113, avvertendo della presenza dei due soggetti, già visibilmente alterati, che stavano molestando i clienti con atteggiamento provocatorio. Quando gli agenti sono arrivati la situazione si è ulteriormente surriscaldata fino ad arrivare a una colluttazione tra uno dei due soggetti e i poliziotti. Quando la situazione è stata riportata alla calma, il 29enne è stato portato via ammanettato.