'Black ball boogie': il rock anni ’50 rivive

BLACK BALL BOOGIE Sabato 17 febbraio 2018 – ore 19.00 - CONCERTO Il rock anni ’50 rivive grazie al talento coinvolgente e scatenato dei Black Ball Boogie! Manuel Goretti al pianoforte, Luciano Sibona al contrabbasso e Filippo Lambertucci alla batteria non lasceranno tregua alla vostra voglia di danzare in un’atmosfera in perfetto stile American Dream. Preparate le scarpette da ballo, sarà un concerto appassionante! Da Carl Perkins a Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Stray Cats, vi attende una serata nel nome del rock’n’roll! L’appuntamento con il concerto dei Black Ball Boogie è per sabato 17 febbraio alle ore 19.00. Vi aspettiamo in Arena. È un evento Fonoprint, ingresso gratuito